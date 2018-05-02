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2 мая 201821:46

Формула-1 может отказаться от Гран-при Азербайджана ради Майами

Руководители "Формулы-1" готовы отказаться от проведения этапа "Королевских гонок" в Баку. Сообщается, что вместо Гран-при Азербайджана боссы "Ф-1" готовы рассмотреть вариант с еще одним американским этапом – Майами.

На данный момент, контракт "Формулы-1" с промоутером в Баку действует до 2020 года. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Autosport.Com, боссы гонок собирались начать проводить этап в Майами уже с 2019 года, однако пока против этого выступают жители города, которые не хотят дополнительного источника шума. Впрочем, власти Майами выступают за то, чтобы этап в городе все-таки проводился.

Напомним, что в США уже проводится один этап гонок – в Остине.

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