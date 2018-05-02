Лукашенко снял с должности министра энергетики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от занимаемой должности министра энергетики Владимира Потупчика.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства, глава Минэнерго освобожден от занимаемой должности "за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса". Сообщается, что в результате проверки было установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса, подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало незаконному получению прибыли.

Во время ежегодного послания к народу и парламенту 24 апреля Лукашенко

раскритиковал работу министра энергетики. В частности, он указал на то, что в стране реализуется масштабный проект — строительство БелАЭС, но до сих пор внятно никто не доложил главе государства, "как станция будет встроена в экономику страны". Тогда же Лукашенко пообещал, что в ближайшее время пройдет совещание в Министерстве энергетики.

Ранее от занимаемой должности был освобожден глава концерна "Белэнерго" Евгений Воронов.