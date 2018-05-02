"Ливерпуль" стал соперником "Реала" по финалу Лиги чемпионов

На европейских полях определился второй финалист футбольной Лиги чемпионов. В ответном поединке английский "Ливерпуль" в гостях у "Ромы" потерпел поражение, но несмотря на это, смог пробиться в финал главного клубного соревнования Европы.

Счет в поединке был открыт уже в самом начале встречи. Полузащитник римлян Раджа Наингголан сделал неточный пас партнеру по команде, мяч перехватил Роберто Фирмино и сразу же перевел его на Садио Мане, который уже врывался в штрафную площадь и без сопротивления смог поразить ворота "Ромы".

Впрочем, хозяева смогли отыграться уже через пять минут. При этом, им помог случай – защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен выносил мяч из вратарской площади от греха подальше, но попал в голову своему партнеру Джеймсу Милнеру, рикошетом от которой игровой снаряд и залетел в собственные ворота – 1:1.

🙈 После курьёзного отскока мяч от головы Джеймса Милнера залетает в ворота «Ливерпуля», «Рома» сравнивает счёт в матче, 1:1: https://t.co/bO8zzHqG13 pic.twitter.com/q0JzW3Gzgl — Матч ТВ (@MatchTV) 2 мая 2018 г.

Нелепый гол не смутил подопечных Юргена Клоппа и уже через десять минут они вновь повели в счете. В результате подачи углового возле ворот "Ромы" ливерпульцы вынудили ошибиться римлянина Эдина Джеко, который головой невольно скинул мяч на Джоржиньо Вейналдума, расстрелявшего вратаря "Ромы" Алиссона.

Во втором тайме "Рома" вполне могла рассчитывать на пробитие пенальти, когда Лорис Кариус сбил все того же Джеко, однако ранее боковой судья зафиксировал положение вне игры. Впрочем, неугомонный босниец все-таки не ушел с поля без гола и уже через считанные минуты после падения в штрафной – на 52-й минуте, к нему в штрафной площади отскочил мяч, который он без помех и направил в ворота "Ливерпуля" – 2:2.

Эдин Джеко заставляет римских болельщиков верить! Босниец сравнивает счёт в матче «Рома» — «Ливерпуль», 2:2: https://t.co/zHraEGeM90 pic.twitter.com/BLnk95WDQr — Матч ТВ (@MatchTV) 2 мая 2018 г.

В концовке матча ставший виновником первого гола в ворота своей команды Наингголан смог принести победу "Роме", став автором дубля. Сначала на 86 минуте он дальним ударом вывел свою команду вперед, а уже на 93 минуте – за считанные секунды до финального свистка – укрепил преимущество, когда в ворота "красных" за игру рукой был назначен пенальти, который он и реализовал. Впрочем, этого не хватило "Роме". 4:2 – победа "Ромы" во втором матче, но по сумме двух игр "Ливерпуль" оказался сильнее – 7:6 и завоевал путевку в финал Лиги чемпионов.

В финальном поединке "Ливерпуль" встретится с мадридским "Реалом". Матч состоится 26 апреля на Олимпийском стадионе в Киеве.