Американского подростка подозревают в подготовке теракта

По данным СМИ, в США задержан подросток, которого подозревают в подготовке теракта, спланированного под влиянием террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В материалах расследования констатируется, что 17-летний ученик старших классов планировал открыть стрельбу по покупателям одного из торговых центров города Плейно (США, штат Техас), для чего приобрел оружие и соответствующую экипировку, передает РИА Новости. Также, по данным следствия, молодой человек пытался завербовать других подростков.

Предположительно, террористическую атаку планировалось совершить в середине мая текущего года — после начала священного для мусульман месяц Рамадан. Как признался подозреваемый в подготовке теракта, таким образом он хотел избежать жертв среди исповедующих ислам.