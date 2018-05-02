Дошпионились: аналитическая компания, использовавшая личные данные с Facebook, обанкротилась

Скандально известная британская компания "Кембридж Аналитика" объявила о банкротстве. Об этом сообщается в пресс-релизе на ее официальном сайте. В компании пояснили — скандал, который произошел в марте, отпугнул практически всех партнеров и клиентов.

Тогда выяснилось, что "Кембридж Аналитика" использовала данные десятков миллионов пользователей Фейсбука, напоминает телеканал "Россия 24". Аналитики изучали предпочтения людей и, опираясь на них, разрабатывали политическую рекламу, в том числе и для предвыборной компании Дональда Трампа.

Британцы также активно использовали взятки и компромат, повлияв на ход более чем 200 выборов в разных странах мира.