Победитель Олимпиады в беге на 1500 м уличен в применении допинга

Олимпийский чемпион 2008 года в беге на 1500 метров Асбель Кипроп из Кении уличен в применении допинга. Известно, что допинг-проба, в которой было найдено запрещенное вещество, была взята у кенийца во внесоревновательное время.

При этом, какое именно вещество было обнаружено в крови бегуна, не уточняется. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail, агент спортсмена Федерико Роса пока не получал подтверждение этой информации, но до него "доходили подобные слухи".

Отметим, что помимо пекинского золота Олимпиады-2008, Кипроп также трижды одерживал победы на чемпионатах мира на дистанции 1500 метров – в 2011, 2013 и 2015 году.