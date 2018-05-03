Мужчина погиб в центре Москвы от ножевых ранений

По информации источника в столичных правоохранительных органах, в центре Москвы в результате драки со стрельбой погиб неизвестный мужчина. Причиной его смерти стали ножевые ранения.

Инцидент произошел на улице Щепкина, о драке со стрельбой в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами, нанесенными, по предварительным данным, ножом, сообщает РИА Новости. Ведется поиск подозреваемых в совершении этого преступления.