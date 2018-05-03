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3 мая 201801:37

СМИ: победитель Кубка России рискует лишиться Лиги Европы

Победитель предстоящего финала Кубка России может получить отказ в лицензировании на участие в Лиге Европы, куда групповой этап которой должен попасть согласно регламенту. В решающем поединке турнира сыграют "Тосно" из Ленинградской области, а также курский "Авангард".

Оба клуба на данный момент имеют проблемы с процедурой прохождения лицензирования УЕФА. В случае, если триумфатор Кубка России не пройдет его, то право на участие в следующем розыгрыше Лиги Европы получит команда, которая займет шестую строчку в российской премьер-лиге. И только при соответствии всем требуемым условиям.

Напомним, что "Тосно" является одним из претендентов на вылет из премьер-лиги в Футбольную национальную лигу, занимая предпоследнее, 15 место. "Авангард" на данный момент уже является участником второй по силе футбольной лиги России (ФНЛ), занимая 10 строчку в турнирной таблице.

Финал Кубка России состоится 9 мая в Волгограде.

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