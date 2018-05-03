Тренер "Ливерпуля" Клопп: мы заслужили финал, но сегодня проиграли справедливо

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп после ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (2:4) прокомментировал игру, противостояние с римлянами, а также предстоящий финал против "Реала".

"Сегодня нам повезло, и мы это знаем, – признается Клопп, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на Football Italia. – "Рома" сильна, мы добились желаемого, когда они рисковали и мы повели 2:1. Однако после этого мы были недостаточно хороши в контратаках, не использовали пространство, которое они нам предоставили и проиграли матч, в котором вели в счете".

"Справедливо, что мы проиграли игру сегодня, но мы заслужили выход в финал на все 100 процентов, – цитирует немецкого специалиста РИА Новости со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – "Реалу" тоже повезло в ответном полуфинале против "Ювентуса". Мы имеем две недели для подготовки к финальному матчу, и мы поедем туда, чтобы сделать все возможное".

Напомним, что финал пройдет 26 мая на Олимпийском стадионе в Киеве.