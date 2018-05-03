Главы МИД Китая и КНДР встретились в Пхеньяне

В ходе состоявшейся в Пхеньяне встречи министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и глава МИД Китая Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове и вопросы вывода корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества на новый высокий уровень.

Программа визита в Северную Корею главы внешнеполитического ведомства КНР включала посещение монумента дружбы Китая и КНДР и бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Также в ходе переговоров в Пхеньяне глава МИД КНР выразил надежду на успешное развитие диалога между Пхеньяном и Вашингтоном и заявил о полной поддержке Китаем усилий КНДР по достижению цели денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

Как сообщалось, в конце марта текущего года северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай, и эта поездка стала для него первым зарубежным визитом с того момента, как он возглавил КНДР. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Ким Чен Ын пригласил его посетить Пхеньян, и это приглашение было принято китайским лидером.