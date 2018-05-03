Хоккеист Францоуз сменил "Трактор" на "Колорадо Эвеланш"

Вратарь челябинского "Трактора" Павел Францоуз покидает клуб после того, как подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш". Срок соглашения чешского хоккеиста со своей новой командой рассчитан сроком на один год. Об этом сообщает официальный Twitter "вулканов".

Францоуз выступал за челябинцев на протяжении последних трех лет и провел 100 игр. Он одержал 40 побед, отразив 94,4 процента бросков по воротам при коэффициенте надежности 1,77. В минувшем сезоне он поспособствовал выходу "Трактора" в полуфинал Кубка Гагарина, где уступил будущему триумфатору турнира – казанскому "Ак Барсу".