Хоккеист Францоуз сменил "Трактор" на "Колорадо Эвеланш"

Вратарь челябинского "Трактора" Павел Францоуз покидает клуб после того, как подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш". Срок соглашения чешского хоккеиста со своей новой командой рассчитан сроком на один год. Об этом сообщает официальный Twitter "вулканов".

We have signed goaltender Pavel Francouz.



Welcome to Colorado! #GoAvsGo https://t.co/kjEJzhHiYE