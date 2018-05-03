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3 мая 201803:56

Tesla продолжает нести убытки

По итогам завершившегося 31 марта первого квартала 2018 года американский автопроизводитель Tesla зафиксировал убытки в размере почти 710 миллионов долларов, и это уже пятый подряд квартал, когда компания фиксирует рекордные для нее финансовые потери.

В третьем и четвертом кварталах 2017 года убытки компании составили соответственно 619 миллионов и 675 миллионов долларов, а по итогам первых трех месяцев 2017 года она потеряла 330 миллионов долларов, напоминает ТАСС.

Также в соответствии с корпоративной отчетностью компании, по состоянию на конец апреля текущего года ей было собрано 2,27 тысячи новых электромобилей Tesla Model 3. Ранее планировалось, что уже к концу 2017 года еженедельно их будут выпускать по 5 тысяч.

Компания Tesla начала сборку электромобилей Model 3 в июле минувшего года, но столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на эту машину начинается с 35 тысяч долларов. В базовой комплектации Model 3 способна проехать без подзарядки около 350 километров, ее максимальная скорость — 210 километров в час, время разгона до 100 километров в час – около 5,6 секунды.

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