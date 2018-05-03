Работу пассажирского транспорта Владивостока парализовал циклон

Во Владивостоке из-за штормового предупреждения и непогоды отменены рейсы морского прибрежного транспорта, а также нарушена работа городского электротранспорта.

Приостановка работы городских трамваев вызвана подтоплением нескольких улиц, движение троллейбусов нарушено из-за упавшего дерева, повредившего провода контактной сети, передает "Интерфакс". При этом аэропорт и железнодорожный транспорт работают в обычном режиме, по всем дорогам края обеспечен проезд транспорта.

Во Владивостоке и, местами, в южной половине края и на востоке ожидаются очень сильные осадки. На побережье ветер усилится до 27-32 метров в секунду, у мысов скорость ветра при порывах может достигать 33-37 метров в секунду.