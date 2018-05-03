Карло Анчелотти возглавит туринский "Ювентус"

Итальянский специалист Карло Анчелотти по окончании сезона станет новым главным тренером туринского "Ювентуса". 58-летний итальянец сменит на этом посту нынешнего главного тренера "старой синьоры" Массимилиано Аллегри, который собирается завершить свою работу в Турине.

Анчелотти по информации "Советского спорта" со ссылкой на Tuttomercatoweb уже провел переговоры с руководством "Ювентуса" по поводу возможного сотрудничества. Второе пришествие итальянца в "Юве" может состояться уже ближайшим летом. Ранее итальянец работал в "Юве" с 1999 по 2001 год.

Напомним, что накануне Анчелотти ответил отказом на предложение Федерации футбола Италии принять руководство национальной сборной.