3 мая 201805:06
Площадь лесных пожаров в России сократилась
За прошедшие сутки зарегистрировано 67 очагов, для сравнения — днем ранее было на 12 больше. Ликвидировано 143 лесных пожара на площади 40 тысяч гектаров. В Амурской области, где ранее складывалась наиболее сложная обстановка, пока зафиксировано всего 13 очагов.
Стабилизировать обстановку помогли авиация Восточного военного округа и почти 4 сотни пожарных-десантников Авиалесоохраны. Всего к тушению привлечены 3 300 человек, 728 единиц техники и 38 воздушных судов, сообщает телеканал "Россия 24".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Скончался советский певец Вадим Мулерман
- Триполи: смертник взорвался в здании Высшей избирательной комиссии
- Макрон назвал жену австралийского премьера "вкусной"
- Метро, железная дорога, аэропорт: оппозиция парализовала Ереван
- Аршавин решил завершить карьеру футболиста
Самое читаемое
-
Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США
- Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео
- России предрекли потерю территорий через век
- В Воронеже скончался брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой
- Московский студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
- МЧС: хакеры - новая угроза для автовладельцев в России
- Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной
- Новое поколение Lexus ES представлено официально
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Как активная сексуальная жизнь влияет на здоровье (спойлер: очень хорошо)
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать
- Еще 10 мифов о здоровье, которые могут вас удивить
- В этом сезоне клещи укусили уже 4 тысячи россиян
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
- Миллионы фонтанов и поющие скамейки: весенняя Москва
- Противопожарный режим в столице: куда податься любителям шашлыка
- Скандальную свалку "лечат" иглоукалыванием
- Психологический тренинг обернулся тоталитарной сектой
- Клиники пластической хирургии становятся кладбищами для пациенток
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля
Сегодня
Вадима Мулермана похоронят в Харькове
11 часов назад
Китайские смартфоны попали под запрет Пентагона
7 часов назад
Движение транспорта в Москве снова ограничат
7 часов назад
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов
30.04.2018 05:35
"Майское лето" застало москвичей врасплох
10 часов назад
Россия впервые за 19 лет снизила расходы на оборону
15 часов назад
"Дороги Победы": Польша снова не пропустила "Ночных волков"
16 часов назад
Tesla продолжает нести убытки
3 часа назад
Американского подростка подозревают в подготовке теракта
7 часов назад
Дом музыки отметит День Победы серией концертов
9 часов назад
Русофобу Мацейчуку на 30 лет запретили въезд в Россию
10 часов назад
Он там, где нужна его музыка: маэстро Гергиеву – 65
10 часов назад
Жители Армении провели 2 мая в транспортной блокаде
11 часов назад
Украина ужесточает санкции против России
12 часов назад
Майк Помпео принес присягу в качестве госсекретаря США
12 часов назад
Меркель хочет сохранить Украину как транзитера газа
12 часов назад
"Ненастье" снимают в Крыму, Подмосковье и Волгограде
13 часов назад
Рубль перешел к падению, доллар дороже 64
13 часов назад
Пожары в Приамурье грозят популяции птиц и животных
15 часов назад
Андрей Аршавин решил завершить карьеру футболиста
15 часов назад
Киев назвал спонсоров миротворческой операции в Донбассе
16 часов назад
Натовские корабли вошли в Черное море
16 часов назад
Суд отклонил иск "Нафтогаза", ущемляющий права "Газпрома"
16 часов назад
Александр Жуков покинет пост президента ОКР
20 часов назад
Канье Уэст признался, что после липосакции "подсел" на опиоиды
02.05.2018 05:26
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки
27.04.2018 15:43
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"
28.04.2018 11:17
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву
27.04.2018 21:20