Площадь лесных пожаров в России сократилась

За прошедшие сутки зарегистрировано 67 очагов, для сравнения — днем ранее было на 12 больше. Ликвидировано 143 лесных пожара на площади 40 тысяч гектаров. В Амурской области, где ранее складывалась наиболее сложная обстановка, пока зафиксировано всего 13 очагов.

Стабилизировать обстановку помогли авиация Восточного военного округа и почти 4 сотни пожарных-десантников Авиалесоохраны. Всего к тушению привлечены 3 300 человек, 728 единиц техники и 38 воздушных судов, сообщает телеканал "Россия 24".