Участники "приморской банды" приговорены к длительным срокам заключения

После очередного пересмотра дела пятеро участников "приморской банды" получили от восьми 8 до 25 лет заключения. Третье по счету рассмотрение этого дела началось в конце июня 2017 года.

Обвиняемые Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун свою вину не признали, Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

В результате рассмотрения судья назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексею Никитину – 23,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову – 21, 5 года колонии строгого режима, Владимиру Илютикову — 25 лет, Вадиму Ковтуну — 8 лет лишения свободы в колонии строго режима, передает РИА Новости.

В настоящее время судом пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Ранее присяжные признали всех фигурантов дела виновными, однако сочли, что они заслуживают снисхождения. Государственное обвинение попросило назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову — 24,5 года, Максиму Кириллову — 21 год и 10 месяцев, Алексею Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы, напоминает РИА Новости.

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу "приморской банды", получившему широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в ходе захвата участников банды в Уссурийске ее участники оказали вооруженное сопротивление, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, а два участника преступной группировки покончили с собой.

В июле 2016 года в ходе пересмотра дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. Тогда в суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, а также по нападению и хищению наркотиков и ценных вещей убитых. Присяжные, сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, вынесли всем подсудимым оправдательный вердикт. В результате Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей — им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.