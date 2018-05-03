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3 мая 201805:53

Расследование убийств в Одессе: посольство РФ в США обвинило американцев в потакании Киеву

"Администрация США обходит молчаливым согласием одесские события и "заморозку" их расследования Киевом"! Так своё возмущение молчанием Вашингтона выразили в российском посольстве в Соединенных Штатах.

Дипломаты подчеркнули: в недавнем докладе Госдепа о ситуации с правами человека в мире — почему-то не нашлось места одесской трагедии. Второго мая 2014-го там, в Доме Профсоюзов – лишь по официальным данным погибли 48 человек, более двухсот пострадали – когда радикалы "Правого сектора" (запрещенного в России) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, напоминает телеканал "Россия 24".

В нашем посольстве заявили, что молчание Вашингтона можно расценивать только, как нежелание объективно взглянуть на ситуацию на Украине.

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