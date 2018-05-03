Армия Асада зачищает последний оплот террористов в Дамаске

Вооруженные силы Сирии завершают операцию по освобождению от террористов последнего района Дамаска: лагеря палестинских беженцев Ярмук.

Боевики успели оборудовать в большинстве зданий огневые точки, более того, все эти объекты связаны между собой подземными коммуникациями. Позиции военных — атакуют смертники. Так что, армия продвигается вперед достаточно осторожно.

Несмотря на это, большинство районов Ярмука уже удалось взять под контроль. Сопротивление продолжают оказывать только террористы группировки ИГИЛ, запрещенной в России. Боевики менее радикальных организаций предпочли добровольно покинуть позиции, заключает телеканал "Россия 24".