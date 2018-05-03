Фильм Хабенского "Собибор" выходит на экраны российских кинотеатров

В российский прокат выходит фильм "Собибор". Это главная премьера уик-энда. Лента повествует о восстании в нацистском лагере смерти, который действовал на территории Польши с мая 42 года по октябрь 43-го.

Картину снял Константин Хабенский, этого его режиссерский дебют. Он же исполнил в ней главную роль — советского офицера Александра Печерского, который поднял узников на бунт.

"Собибор" получил в свое распоряжение более двух тысяч экранов. 5% от каждого проданного билета пойдет на помощь больным детям. Фильм также выйдет на европейские экраны, ведутся переговоры с прокатчиками Австралии, Японии и США, сообщает телеканал "Россия 24".