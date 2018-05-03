Сдаваться не собирается: армянский оппозиционер Пашинян намерен отвовевать кресло премьера

Оппозиционер Никол Пашинян заявил, что снова выдвигается на пост премьер-министра Армении. И что смена власти в стране может длиться "сколько нужно" — в сопровождении блокировки основных дорог, метро и магистралей, чем накануне занимались сторонники Пашиняна.

Митинги в его поддержку будоражат Армению уже почти месяц, напоминает телеканал "Россия 24". Накануне Никол Пашинян – единственный кандидат на пост премьера – не набрал нужного количества голосов. И теперь он надеется, что ситуация изменится 8-го мая – во время нового голосования.

Это возможно, если претендента поддержат представители правящей Республиканской партии. В четверг Пашинян намерен вести переговоры в парламенте. И на это время он призвал своих сторонников отдохнуть от акций неповиновения и не блокировать дороги.