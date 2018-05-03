Безвиз - всё? Евросоюз ужесточает правила въезда для граждан Украины, Грузии и Молдавии

Жителям Украины, Молдавии, Грузии и ряда других стран станет сложнее ездить в Европу. Как сообщает сайт Совета Евросоюза, послы ЕС уже одобрили изменение процедуры. Если Европарламент и Совет ЕС тоже скажут "Да", то, минимум за 4 дня до поездки, гражданам, так называемых, третьих стран придётся заполнять заявление через интернет и платить сбор 7 евро. И это — еще не гарантия въезда. Право решить — пускать гостя в Евросоюз или нет — останется за пограничниками. То есть, по сути, безвизовый режим уйдёт в прошлое, отмечает телеканал "Росси 24".