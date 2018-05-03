Дональд Трамп оплатил молчание порнозвезды

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, присоединившийся к команде юристов президента США Дональда Трампа, сообщил, что глава американской администрации возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) за молчание о ее связи с хозяином Белого дома.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой фильмов для взрослых и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп. Сначала Сторми Дэниелс опровергла сообщения о своей связи с миллиардером, но позже стало известно, что она подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно, уточнив, что находилась в близких отношениях с Трампом в 2006-2007 годах, сообщает РИА Новости.

По информации издания The Wall Street Journal, адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом, в Белом доме эту информацию опровергли. Позже адвокат подтвердил, что заплатил Сторми Дэниелс, не сообщив при этом, с какой целью был сделан платеж.