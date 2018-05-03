Северная Корея начинает демонтаж ядерного полигона

В КНДР военные начали подготовку к демонтажу главного ядерного полигона страны Пунгери. Об этом передают южнокорейские СМИ, ссылаясь на данные разведки. Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи обязались полностью закрыть этот объект до конца мая. Более того, по информации японской прессы, КНДР готова полностью отказаться от ядерного оружия.

Кроме того стало известно, что троих граждан США, которые пока находятся в заключении в КНДР, на днях переселили из трудового лагеря в один из отелей Пхеньяна. Сейчас северокорейцы обсуждают с американскими коллегами возможность отправки этих людей на родину.

В демилитаризованной зоне на границе двух Корей начался демонтаж громкоговорителей, которые использовались для распространения пропаганды.

Все эти шаги предваряют встречу лидеров Северной Кореи и США: Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Ожидается, что саммит пройдет в течение этого месяца, напоминает телеканал "Россия 24".