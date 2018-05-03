Тренер "Спартака" Пилипчук покинет клуб ради самостоятельной практики

Тренер "Спартака" Роман Пилипчук объявил, что покинет клуб в конце сезона. Пилипчук, занимающий пост помощника Массимо Карреры, собирается занять пост главного тренера в другой команде.

"Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства. До "Спартака" я уже работал самостоятельно, за эти два года набрал знаний и опыта – и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне", — приводит слова Пилипчука "Спорт-Экспресс".

Бывший нападающий московского "Динамо" и владикавказского "Спартака" Роман Пилипчук вошел в тренерский штаб "Спартака" летом 2016. До этого он работал в украинском "Олимпике", латвийском "Спартаке" и молодежной сборной Таджикистана. Пилипчук был помощником Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.