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3 мая 201808:21 (обновлено в 08:57)

Мэр Ижевска ушел в отставку

youtube.com\Телеканал "Продвижение" в Омске

Мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он выразил благодарность Тюрину за совместную работу и пожелал "реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии".

Юрий Тюрин  был избран главой Ижевска в 2015 году из числа депутатов гордумы. Депутатом гордумы от "Единой России" избрался в 2002 году и переизбирался еще три раза.

Ранее руководство Удмуртии критиковало главу города за некачественный ремонт дорог.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитическое управление администрации Ижевска, исполнять обязанности главы Ижевска вместо Тюрина будет первый заместитель главы администрации города Сергей Задорожный.

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