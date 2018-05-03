Мэр Ижевска ушел в отставку

Мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он выразил благодарность Тюрину за совместную работу и пожелал "реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии".

Юрий Тюрин был избран главой Ижевска в 2015 году из числа депутатов гордумы. Депутатом гордумы от "Единой России" избрался в 2002 году и переизбирался еще три раза.

Ранее руководство Удмуртии критиковало главу города за некачественный ремонт дорог.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитическое управление администрации Ижевска, исполнять обязанности главы Ижевска вместо Тюрина будет первый заместитель главы администрации города Сергей Задорожный.