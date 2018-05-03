Взрыв на еврейском празднике в Лондоне: пострадали 30 человек

В районе Стэмфод Хилл на севере Лондона произошел взрыв.

По данным газеты Daily Express, взрыв прогремел в толпе людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер. В результате пострадали 30 человек.

Традиционно в этот праздник евреи жгут костры. Вероятно, причиной взрыва было неосторожное обращение с топливом для розжига. По другой версии, один из праздновавших уронил в костер свой смартфон.