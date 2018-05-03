Кубок Стэнли. "Сан-Хосе" сравнял счет в серии с "Вегасом"

В Сан-Хосе сыгран очередной матч 1/4 финала Кубка Стэнли между "Сан-Хосе Шаркс" и "Вегас Голден Найтс". "Шаркс" выиграли 4:0 и сравняли счет в серии 2:2.

Фундамент своей победы "акулы" заложили еще в первом периоде, забросив две шайбы в ворота "рыцарей". В следующих периодах хозяева забросили по шайбе и добились убедительной победы 4:0.

Благодаря этому выигрышу "Сан-Хосе" сравнял счет в серии 2:2. Следующая встреча пройдет 5 мая на площадке "Вегаса".