40 дней трагедии: Патриарх отслужит панихиду в Кемерове

На сороковой день после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в город Кемерово прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх посетит место трагедии, а затем совершит заупокойную молитву в кафедральном соборе города. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

Он отметил, что молитва в сороковой день имеет особое значение. "Именно в этот день, чтобы разделить скорбь и поддержать родных в Кемерово приезжает патриарх Кирилл", — добавил Волков. "Мы все сопереживаем и молимся вместе с теми, кто потерял родных и близких в этом страшном пожаре", — сказал пресс-секретарь Патриарха, передает "Интерфакс".

25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже. Там находились кинозалы, в выходной день в них было много детей. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе, 41 ребенка.