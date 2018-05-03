В Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой

В Красноярске пьяная пациентка напала на фельдшера скорой помощи.

Инцидент произошел 2 мая. Скорая выехала по вызову к женщине с ножевым ранением. Когда бригада приехала в общежитие, она обнаружила там пьяную компанию из пяти человек.

Мужчины и женщины провоцировали конфликт с прибывшими медиками. Несмотря на это сотрудники скорой оказали помощь женщине, у которой были резаные раны плеча. Во время оказания помощи пьяная пациентка несколько раз ударила кулаком 41-летнюю женщину-фельдшера. Позже она обратилась в больницу для проведения лечения и определения тяжести вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации, по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи опрашивают свидетелей инцидента и медицинских работников.

В последнее время в России участились случаи нападения на врачей. В январе в Севастополе пьяная пациентка дважды избила вызванного фельдшера. А в Сочи пьяный мужчина избил фельдшера и ранил ножом водителя скорой. В Амурской области мужчина пытался задушить фельдшера скорой помощи, которая прибыла на вызов к женщине с травмой.