В Кирове умерла одна из сестер, упавших с 9-го этажа

В Кирове умерла одна из девочек-близнецов, выпавших из окна девятого этажа.

2 мая мать оставила двухлетних девочек в комнате с открытым окном. Дети залезли на подоконник, не удержались и упали вниз.

Как сообщает РИА Новости, девочки были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Одна из них скончалась, вторая сейчас находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.