Самолет Минобороны Литвы не смог взлететь из-за сломанного шасси

На Сицилии не смог взлететь военно-транспортный самолет ВВС Литвы Spartan.

На его борту находились представители Министерства обороны Литвы во главе с министром Раймундасом Кароблисом. Делегация в составе 21 человека возвращалась в Литву из Мали, где встречалась с литовским контингентом из состава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и руководством миссии.

Как сообщает ТАСС, самолет не смог продолжать полет после того, как в аэропорту города Катанья при контрольном осмотре у левого шасси был обнаружен дефект обшивки и отскочившие заклепки. Машина осталась на земле до устранения неисправности, а делегация Минобороны полетела рейсовыми самолетами.