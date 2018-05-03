Умерла студентка, выпавшая с четвертого этажа здания МГИМО

Студентка, выпавшая в апреле из окна четвертого этажа здания МГИМО, скончалась в больнице. Эту информацию РИА Новости подтвердили в НИИ имени Склифосовского. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Девушка 1997 года рождения после падения незамедлительно была доставлена в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.