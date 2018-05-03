Созданы контактные линзы, которые помогут дальтоникам различать цвета

Цветовая слепота, или дальтонизм, – это особенность зрения, при которой человек практически или полностью не различает цвета. Причины такого нарушения в основном генетические. Гораздо реже встречается дальтонизм приобретённый.

В большинстве случаев речь идёт о неспособности различать красный и зелёный цвета, причём очень часто человек с таким нарушением прекрасно видит другие цвета.

Чтобы помочь людям с цветовой слепотой увидеть по-настоящему красочный мир, исследователи из Бирмингемского университета (Великобритания) разработали специальные контактные линзы, а точнее, технологию их окрашивания.

Авторы новой работы уточняют, что лечения для дальтонизма как такового не существует (разве что новые экспериментальные методы генной инженерии дают хоть какой-то результат). Но есть возможность усилить цветовое восприятие, например, посредством очков с многослойными линзами или с наложением нескольких фильтрующих слоёв, отсекающих некоторые участки спектра. Правда, такой аксессуар пока довольно громоздкий и дорогой.

Новые же линзы лишены этих недостатков: во-первых, они не отличаются по форме и размеру от обычных, а во-вторых, их себестоимость получилась конкурентоспособной, так как учёные использовали недорогой краситель.

Чтобы понять принцип работы окрашенной контактной линзы, для начала вспомним строение человеческого глаза. Внутренняя оболочка глаза (сетчатка) имеет слоистое строение, и её наружный слой является свето- и цветовоспринимающим. Он состоит из нейроэпителиальных клеток — так называемых палочек и колбочек, в которых протекают фотохимические процессы (то есть химические процессы инициируются воздействием света). Эти клетки подразделяются на три функциональные группы: одни отвечают за восприятие коротких волн (синие), другие – волн средней длины (зелёные) и третьи – за длинные волны (красные).

Нормальное цветовое зрение трихроматично, то есть все три вида этих клеток сетчатки работают нормально. Но если какая-то из групп не способна воспринимать свет той или иной длины волны (либо вовсе отсутствует), в мозг для обработки поступает неполная визуальная информация, и в результате он не может идентифицировать определённые цвета.

Специалисты предположили, что вернуть способность к восприятию света той или иной длины волны поможет особый нетоксичный краситель, производное родамина (подобные вещества биотехнологи используют для окрашивания внутренних структур клеток). Учёные Бирмингемского университета выбрали соединение, известное своей способностью поглощать волны света определённой длины.

Если нанести такой краситель на уже готовую контактную линзу, он заблокирует промежуточный диапазон между средними и длинными волнами (от 545 до 575 нанометров). В результате усилится контраст между зелёным и красным цветами, и клетки сетчатки смогут их различать.

Разработка уже прошла первые испытания: в них приняли участие пациенты, не способные различать два обозначенные цвета. Добровольцев просили посмотреть на тот или иной объект через новую линзу и ответить, какого он цвета, а также просто осмотреть окружающие предметы и оценить, улучшилось ли их цветовое восприятие.

Результаты показали, что окрашенная родаминовым производным линза действительно улучшила восприятие цветов. Однако, как это часто бывает, предстоит провести ещё немало исследований, прежде чем новые линзы для дальтоников поступят в продажу.

"Контактные линзы представляют интерес для коррекции цветовой слепоты. Обработка, которую мы проводили, не требует сложной подготовки, она нетоксична для человеческого глаза, и наш метод может быть легко использован как в очках, так и в контактных линзах с низкой ценой", — заключает ведущий автор исследования Хэйдер Батт (Haider Butt).

Кстати, его команда также работает над аналогичными линзами, которые помогут различать цвета фиолетово-голубого спектра. Более смелая задумка: линзы, которые "раскрасят" чёрно-белый мир людей, вообще не различающих цвета.

Более подробно о разработке рассказывается в статье, опубликованной в научном издании Advanced Healthcare Materials.

Кстати, ранее были созданы контактные линзы, темнеющие при ярком солнечном свете, а также "умные" очки с автоматической фокусировкой.