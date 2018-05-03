Тема:
Наука на службе у слепых и слабовидящих людей 1 час назад
Созданы контактные линзы, которые помогут дальтоникам различать цвета
Цветовая слепота, или дальтонизм, – это особенность зрения, при которой человек практически или полностью не различает цвета. Причины такого нарушения в основном генетические. Гораздо реже встречается дальтонизм приобретённый.
В большинстве случаев речь идёт о неспособности различать красный и зелёный цвета, причём очень часто человек с таким нарушением прекрасно видит другие цвета.
Чтобы помочь людям с цветовой слепотой увидеть по-настоящему красочный мир, исследователи из Бирмингемского университета (Великобритания) разработали специальные контактные линзы, а точнее, технологию их окрашивания.
Авторы новой работы уточняют, что лечения для дальтонизма как такового не существует (разве что новые экспериментальные методы генной инженерии дают хоть какой-то результат). Но есть возможность усилить цветовое восприятие, например, посредством очков с многослойными линзами или с наложением нескольких фильтрующих слоёв, отсекающих некоторые участки спектра. Правда, такой аксессуар пока довольно громоздкий и дорогой.
Новые же линзы лишены этих недостатков: во-первых, они не отличаются по форме и размеру от обычных, а во-вторых, их себестоимость получилась конкурентоспособной, так как учёные использовали недорогой краситель.
Чтобы понять принцип работы окрашенной контактной линзы, для начала вспомним строение человеческого глаза. Внутренняя оболочка глаза (сетчатка) имеет слоистое строение, и её наружный слой является свето- и цветовоспринимающим. Он состоит из нейроэпителиальных клеток — так называемых палочек и колбочек, в которых протекают фотохимические процессы (то есть химические процессы инициируются воздействием света). Эти клетки подразделяются на три функциональные группы: одни отвечают за восприятие коротких волн (синие), другие – волн средней длины (зелёные) и третьи – за длинные волны (красные).
Нормальное цветовое зрение трихроматично, то есть все три вида этих клеток сетчатки работают нормально. Но если какая-то из групп не способна воспринимать свет той или иной длины волны (либо вовсе отсутствует), в мозг для обработки поступает неполная визуальная информация, и в результате он не может идентифицировать определённые цвета.
Специалисты предположили, что вернуть способность к восприятию света той или иной длины волны поможет особый нетоксичный краситель, производное родамина (подобные вещества биотехнологи используют для окрашивания внутренних структур клеток). Учёные Бирмингемского университета выбрали соединение, известное своей способностью поглощать волны света определённой длины.
Если нанести такой краситель на уже готовую контактную линзу, он заблокирует промежуточный диапазон между средними и длинными волнами (от 545 до 575 нанометров). В результате усилится контраст между зелёным и красным цветами, и клетки сетчатки смогут их различать.
Разработка уже прошла первые испытания: в них приняли участие пациенты, не способные различать два обозначенные цвета. Добровольцев просили посмотреть на тот или иной объект через новую линзу и ответить, какого он цвета, а также просто осмотреть окружающие предметы и оценить, улучшилось ли их цветовое восприятие.
Результаты показали, что окрашенная родаминовым производным линза действительно улучшила восприятие цветов. Однако, как это часто бывает, предстоит провести ещё немало исследований, прежде чем новые линзы для дальтоников поступят в продажу.
"Контактные линзы представляют интерес для коррекции цветовой слепоты. Обработка, которую мы проводили, не требует сложной подготовки, она нетоксична для человеческого глаза, и наш метод может быть легко использован как в очках, так и в контактных линзах с низкой ценой", — заключает ведущий автор исследования Хэйдер Батт (Haider Butt).
Кстати, его команда также работает над аналогичными линзами, которые помогут различать цвета фиолетово-голубого спектра. Более смелая задумка: линзы, которые "раскрасят" чёрно-белый мир людей, вообще не различающих цвета.
Более подробно о разработке рассказывается в статье, опубликованной в научном издании Advanced Healthcare Materials.
Кстати, ранее были созданы контактные линзы, темнеющие при ярком солнечном свете, а также "умные" очки с автоматической фокусировкой.
Ранее по теме
-
Самотонировка: созданы контактные линзы, темнеющие при ярком солнечном свете19 суток назад
-
В США одобрено использование генной терапии для лечения слепоты4 месяца назад
-
Имеющий глаза да увидит: генная терапия помогла победить слепоту6 месяцев назад
-
Впервые подробно изучен механизм эхолокации у людей7 месяцев назад
-
Разработаны "умные" очки с автоматической фокусировкой15 месяцев назад
-
Крошечная "пальчиковая" камера позволит незрячим людям читать без шрифта Брайля17 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Су-30СМ разбился в Сирии
- Министр связи допустил блокировку Viber
- По делу "Зимней вишни" назначен ряд сложных экспертиз
- Взрыв на еврейском празднике в Лондоне: пострадали 30 человек
- Мэр Ижевска ушел в отставку
Самое читаемое
-
США отказались говорить о перехвате "Посейдона" российским Су-27
- Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась
- Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США
- России предрекли потерю территорий через век
- В Воронеже скончался брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
- МЧС: хакеры - новая угроза для автовладельцев в России
- Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной
- Новое поколение Lexus ES представлено официально
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Как активная сексуальная жизнь влияет на здоровье (спойлер: очень хорошо)
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать
- Еще 10 мифов о здоровье, которые могут вас удивить
- В этом сезоне клещи укусили уже 4 тысячи россиян
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
- Миллионы фонтанов и поющие скамейки: весенняя Москва
- Противопожарный режим в столице: куда податься любителям шашлыка
- Скандальную свалку "лечат" иглоукалыванием
- Психологический тренинг обернулся тоталитарной сектой
- Клиники пластической хирургии становятся кладбищами для пациенток
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля