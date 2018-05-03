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День Победы 1 час назад
Пол-Москвы перекроют из-за очередной репетиции парада
Вечером 3 мая движение в Москве вновь ограничат в связи с репетицией Парада Победы. Автовладельцам рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. К утру пятницы все ограничения будут сняты.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), перекрытия начнутся в 17:00 и будут действовать до окончания мероприятия на улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, Красной Пресне и Баррикадной. С 17:30 до окончания мероприятия будут частично перекрыты Садовое кольцо, Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Петровка, Рахмановский переулок, Неглинная, Никитский и Тверской бульвары, улица Серафимовича, Большой Каменный мост, Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, а также Мясницкая, Лубянский проезд, Старая и Новая площади, Маросейка, Китайгородский проезд, Солянка, Устьинский проезд.
Перекрытия также будут действовать на Устьинской, Серебрянической, Подгорской, Болотной набережных, а также Болотной улице, Большом Москворецком мосту, площади Васильевский Спуск, Москворецкой улице, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережных.
Парад Победы пройдет на Красной площади 9 мая. До этого запланированы еще несколько репетиций, в том числе генеральная. К шествию готовятся более 13 тысяч человек, 159 единиц техники и вооружения и более 70 вертолетов и самолетов.
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