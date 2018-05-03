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3 мая 201811:07

Момент крушения американского "Геркулеса" попал на видео

Twitter/Scott Cohen

Все находившиеся на борту разбившегося в американском штате Джорджия военно-транспортного самолета С-130 Hercules девять человек погибли в результате катастрофы, сообщил Исабело Ривера, представитель Национальной гвардии Пуэрто-Рико, к которой и было приписано отслужившее более 60 лет воздушное судно. Очевидцы сняли на видео момент падения.

Трагический инцидент произошел около 11:30 (по местному времени) в среду, 2 мая, через несколько минут после взлета — направлявшийся на базу Дэвис-Монтан в штате Аризона "Геркулес" рухнул на шоссе №21 близ Гарден-сити. Тренировочный полет завершился гибелью девяти человек.

На кадрах видно, как самолет разворачивает в воздухе, после чего он носом врезается в асфальт. О причинах катастрофы пока что никакой информации не поступало.

Разбившийся С-130 эксплуатировался свыше 60 лет, в частности, использовался для спасения американцев с Британских Виргинских островов после урагана "Ирма" и доставки жизненно важных продуктов и медикаментов после прошлогоднего урагана "Мария".

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