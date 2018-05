Момент крушения американского "Геркулеса" попал на видео

Все находившиеся на борту разбившегося в американском штате Джорджия военно-транспортного самолета С-130 Hercules девять человек погибли в результате катастрофы, сообщил Исабело Ривера, представитель Национальной гвардии Пуэрто-Рико, к которой и было приписано отслужившее более 60 лет воздушное судно. Очевидцы сняли на видео момент падения.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv