Госкомитет по туризму Армении: часть прилетающих в Звартноц присоединяется к демонстрантам

Туристическую сферу Армении в мае-июне ждет спад в связи с внутриполитической обстановкой в республике. Такое мнение высказал председатель госкомитета по туризму Зармине Зейтунцян. По ее словам, в последние дни были случаи, когда туристы возвращались обратно сразу из аэропорта Еревана. Однако часть приезжих наоборот присоединяются к демонстрантам.

"Вчера 40 человек сразу вернулись обратно из-за закрытых дорог. Есть информация об отмене визитов, есть информация также об участии туристов в демонстрациях", — цитирует чиновницу "Интерфакс".

Зейтунцян добавила, что предположительно, в дальнейшем, если все решится мирно, турсферу ожидает положительная динамика.

В Армении с 13 апреля идут массовые манифестации за отставку правительства продолжаются. Премьер-министр страны Серж Саргсян ушел в отставку. После того, как парламент 1 мая не избрал новым премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна, тот призвал к всеобщей забастовке. 2 мая сторонники оппозиции перекрыли основные автодороги страны.