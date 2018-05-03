Медвежонок встал на защиту матери от преследовавших водителей

Грозный нрав проявил совсем юный хозяин тайги, застигнутый водителями грузовиков во время прогулки по дороге в компании матери. Не снять маленького защитника на видео мужчины просто не могли.

Именно во время записи малыш и продемонстрировал характер: когда водитель в погоне за кадром подъехал слишком близко, отставший от матери медвежонок развернулся и принялся грозно рычать, всем своим видом давая понять, что с ним лучше не связываться.

Тем временем его мама ловко перебралась через отбойник и спрыгнула на обочину трассы Таксимо — Бодайбо в Иркутской области, где и дожидалась своего героя.