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Ядерная программа Ирана 17 минут назад
На исходные позиции: Иран выйдет из ядерной сделки сразу после США
Выход США из соглашения по ядерному разоружению сделает бессмысленным участие в нем Ирана, который в таком случае сам в любой момент это участие может прекратить. Об этом в эфире телеканала CNN предупредил иранский посол в Лондоне. В то же время остальные страны, подписавшие договор в 2015 году, стремятся его сохранить. Удастся ли найти компромисс?
Никаких новых шагов по Ирану Белый дом пока не предпринял, но, кажется, для американской прессы уже сегодня ясно: соглашение вот-вот утратит силу или же Штаты перепишут его до неузнаваемости.
То, что все идет именно к этому, очевидно для иранских дипломатов. Они говорят, что если Штаты начнут править текст под себя либо же выйдут из соглашения, Исламской республике тем более не будет резона следовать каким-то обязательствам.
"Когда США выйдут из соглашения, это будет означать, что его не останется. Потому что важнейшая часть самого договора будет аннулирована и нарушена. Проще говоря, ситуация перестанет быть той, которая была сформирована в момент заключения соглашения. Это совершенно новая ситуация. И это проще всего истолковать так, что соглашения больше нет, и Иран больше ему не следует. И следствие будет таковым, что Иран будет готов вернуться к исходной ситуации", — заявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.
На прямой вопрос Кристиан Аманпур в эфире CNN: "И что, снова будете обогащать уран?" дипломат столь же прямо отвечает: "Да, будем".
Большинству американцев от таких перспектив не по себе. Свежий опрос, проведенный компанией Morning Consult и изданием Politico, демонстрирует: более половины жителей Штатов до сих пор выступают "за" соглашение. Тех, кто "против", почти вдвое меньше.
Не расторгать договоренность призывает и генсек ООН.
Я считаю, что совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был важной дипломатической победой, и я думаю, что важно его сохранить, но я также полагаю, что существуют сферы, в которых необходимо наладить конструктивный диалог, поскольку ситуация в регионе мне видится опасной. Если когда-нибудь на смену данному плану будет более удачное соглашение, это будет хорошо, однако нам не следует отказываться от него, пока у нас не будет приемлемой альтернативы.
Ничего похожего на подобную альтернативу нет пока даже в планах. Что не мешает американскому руководству разглагольствовать о том, как они вот-вот исправят так называемые ошибки времен Обамы. Масла в огонь подливают и власти Израиля: на днях те объявили, что у них в руках секретные документы по иранской ядерной военной программе. Странно, но вместо того, чтобы обратиться в МАГАТЭ и все должным образом расследовать, израильский премьер Нетаньяху предпочел сразу выдать "доказательства" прессе.
"Иранцы пришли на помощь Сирии. И, конечно, если сирийское правительство одержит победу в этой войне, а в Сирии есть предпосылки к этому, иранские позиции в Сирии очень укрепятся. А это фактически граница с Израилем. Вот Израиль так и дергается, — пояснил эксперт-международник, обозреватель журнала "Международная жизнь" Сергей Филатов. — Американцы лезут на Каспий. Иранская сделка им нужна для того, чтобы ее убить, а потом поставить после этого кризиса, который они провоцируют в Иране, правительство, которое будет слушаться американцев".
За последние несколько дней кроме ООН сохранить соглашение призвали — Россия и Китай, Евросоюз, Франция и Германия. Штаты, впрочем, продолжают вести игру на обострение.
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