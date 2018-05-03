Владимир Кличко о перлах брата Виталия: он совершенствуется

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко дал большое интервью DW, в котором высказал свое мнение о борьбе с допингом, отношениях России и Украины, а также прокомментировал высказывания его брата Виталия – бывшего боксера, а в последние годы после госпереворота – мэра Киева.

Над "перлами" Виталия Кличко потешался не раз весь русскоязычный сегмент Интернета. Впрочем, и сам он относится к своим оговоркам с юмором и даже собрался издать сборник своих "афоризмов".

Его брат Владимир Кличко, комментируя эту своеобразную "славу", говорит, что Виталий "отличный парень", но как мэр Киева "сталкивается с такими вызовами, с которыми мало кто мог бы справиться".

"У него нет специального образования в политике, он учится всему на практике. Я знаю, насколько Виталию непросто. Но он совершенствуется. Главное, что у него прогрессивные взгляды", — говорит Владимир Кличко.

По его словам, в спорте тоже есть вызовы, но там существуют правила игры, а в политике их нет.

На вопрос, что Владимир Кличко чувствует, когда его брата Виталия высмеивают, отвечает: "К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам". "Надо быть толстокожим, иначе не стоит заниматься политикой", — добавляет боксер.

По мотивам высказываний Виталия Кличко даже создавались клипы, а в "Абсурдопедии" появилась статья, посвященная такому явлению, как "кличкософия".