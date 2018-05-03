Ветераны ВОВ будут получать 10 тысяч ежегодно

Ветераны Великой Отечественной войны теперь будут ежегодно получать 10 тысяч рублей в честь Дня Победы. Об этом сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, передает "Интерфакс".

Решение о дополнительной выплате принял 5 апреля президент Владимир Путин. Раньше дополнительные деньги выплачивались в юбилейные годы.

В мае-июне выплатой будут обеспечены более 10 780 военных пенсионеров, отметила Шевцова.

Кроме того, с 1 апреля для участников ВОВ, инвалидов войны, ветеранов боевых действий, лиц, достигших 80-летнего возраста, проиндексированы социальные пенсии на 2,9%.