3 мая 201814:35
Число жертв песчаной бури в Индии перевалило за 100
В северных районах Индии прошла мощная песчаная буря, число жертв которой уже перевалило за сто человек. Еще более 130 человек пострадали. Соболезнования близким и родным погибших выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Как уточняет "Интерфакс", стихия затронула расположенные на севере Индии штаты Раджастхан, Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Порывы ветра там достигали 130 километров в час. В результате были повалены сотни деревьев, а также была прервана подача электроэнергии в ряд районов страны.
Из-за плохой видимости в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Дели отменили несколько авиарейсов. Точное количество жертв и сумма ущерба от стихии устанавливаются.
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