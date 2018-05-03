Президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино встретятся в Сочи, где ознакомятся с подготовкой к чемпионату мира 2018 года. Также Путин и Инфантино получат паспорта болельщиков.

Владимир Путин и Джанни Инфантино проведут рабочую встречу в Краснодарском крае. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководитель спортивного объекта "Фишт" Олег Трушкин покажут главе государства и президенту ФИФА изменения, сделанные в ходе подготовки к чемпионату мира 2018.

"Президент вместе с Инфантино посетит Центр выдачи паспортов болельщиков, это находится в помещениях офисного центра "Формулы -1", в Имеретинке. Там Путин и Инфантино получат паспорта болельщиков, после чего они отправятся к стадиону "Фишт", — прокомментировал РИА Новости предстоящую встречу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.