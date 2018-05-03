Очень волнуюсь: сестра обратилась к Юлии Скрипаль через Facebook

Виктория Скрипаль обратилась к своей двоюродной сестре Юлии через Facebook.

Она написала, что очень волнуется за Юлию, которая не выходит на связь. В письме Виктория попросила Юлию решить вопрос с собакой по кличке Нуар.

"Он сейчас в собачьей гостинице, за нее нужно платить, и надо как-то решать, что с ним делать дальше. Я готова забрать его себе, буду заботиться о нем до твоего возвращения", — написала Виктория.

Также не урегулированы вопросы по содержанию и сохранности квартиры и машины. Виктория написала, что готова с этим помочь, но для этого нужна доверенность. Она попросила Юлию передать доверенность через консульский отдел любого посольства России. "Если нет, мы поймем, и не будем вмешиваться в твои дела", — заключила Виктория.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солсбери в критическом состоянии. Британские власти заявили, что российские власти пытались отравить Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок". В Москве отвергли эти обвинения.

В начале апреля Юлию Скрипаль выписали и перевезли в некое "безопасное место". Ее отец все еще находится в больнице, но уже вышел из критического состояния. Между тем отравители Скрипалей до сих пор не установлены.