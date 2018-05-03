На банк в Ереване совершено вооруженное нападение

В Ереване совершено нападение на филиал банка HSBC. В результате завязавшейся перестрелки погиб один человек, еще двое получили ранения, передает РИА Новости.

Преступник застрелил одного из банковских работников и ранил еще одного. Мужчина был вооружен ножом, гранатой, винтовкой. Похитив деньги, он попытался сбежать, оказал сопротивление полиции и ранил одного из полицейских, но скрыться ему не удалось.

Нападение произошло на проспекте Комитаса в центре армянской столицы.