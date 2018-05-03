Трампу могут дать Нобелевскую премию мира

Восемнадцать американских конгрессменов обратились в Нобелевский комитет с предложением номинировать Дональда Трампа на премию мира в 2019 году. По мнению членов Конгресса, президента США следует наградить за его усилия по прекращению Корейской войны, ядерному разоружению Корейского полуострова и установлению мира в регионе.

Инициатором обращения в Нобелевский комитет выступил республиканец Люк Мессер.

"Трамп неустанно оказывает максимальное давление на КНДР с целью убедить ее прекратить незаконную программу вооружений", — говорится в письме.

"Международные санкции, введенные против Северной Кореи при участии Трампа, уничтожили экономику страны и вынудили представителей Пхеньяна сесть за стол переговоров", — отмечают представители республиканца.

В апреле Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерной программы. 27 апреля состоялся межкорейский саммит, на котором лидеры Северной и Южной Кореи договорились о взаимном разоружении на полуострове. Встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом может состояться в мае-июне.

Ранее Нобелевской премией мира были удостоены американские президенты: Теодор Рузвельт (1906 год), Вудро Вильсон (1919 год), Джимми Картер (2002) и Барак Обама (2009 год).