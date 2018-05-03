Крупнейший онлайн-кинотеатр Китая покажет мультфильмы из России
Компания "Цифровое телевидение" (ВГТРК и "Ростелеком") и Alibaba Group закрыли сделку по продаже в Китай прав на 10 популярных мультипликационных сериалов из России.
Российские мультипликационные сериалы, произведенные анимационной студией "Паровоз" по заказу "Цифрового телевидения" и адаптированные для международных продаж, станут доступны для абонентов крупнейшего в Китае онлайн-кинотеатра YOUKU, который ежемесячно посещают более 500 миллионов человек.
Платформа YOUKU входит в группу компаний Alibaba и с 2012 года неизменно занимает лидирующие позиции на рынке онлайн-видео в КНР. На своих ресурсах китайский видеосервис покажет 10 анимационных сериалов из России: "Ми-ми-мишки", "Бумажки", "Лео и Тиг", "Сказочный патруль", "СОБЕЗ", "Волшебный фонарь", "Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Деревяшки", "Четверо в Кубе" и "Герои Энвелла".
Сделка с YOUKU пополнила портфолио успешно реализованных проектов "Цифрового телевидения" на территории Китая: крупнейший пул мультипликационных сериалов, объем которого превышает 550 серий, уже доступен подписчикам крупнейших онлайн-кинотеатров Китая: Tencent video, iQIYI и Mango TV, совокупная аудитория которых превышает один миллиард человек в месяц.
"Мы рады партнерству с Alibaba Group, которое откроет миллионам китайских семей с детьми наши лучшие мультфильмы. Высокий интерес крупнейших видеоресурсов Китая говорит о высоком качестве и интернациональности современной российской анимации", – говорит заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников.
Все реализованные мультсериалы полностью готовы для продвижения на территории Китая. Их перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны. Таким образом, платформа сможет в самое ближайшее время начать демонстрацию российской анимации своим подписчикам.
Ведение переговоров и сопровождение по сделкам осуществлял на международном рынке эксклюзивный дистрибьютор контента "Цифрового телевидения" – компания "Сигнал Медиа". "Закрытие сделки с крупнейшей видеоплатформой Китая — это максимально высокая оценка нашей работы! В стране ощущается высокий спрос на детские мультипликационные проекты и, как следствие, острая конкуренция. И то, что наши мультсериалы оказались столь востребованными на самом большом и быстрорастущем рынке Азии и пополнили библиотеки контента самых популярных видеосервисов региона — для нас не только большой успех, но и не менее серьезный вызов", — комментирует Михаил Ковальчук, генеральный директор компании "Сигнал Медиа".
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