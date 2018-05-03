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Обнаружение и лечение различных форм рака 1 час назад
Новое слово в диагностике рака груди: таблетка заставит опухоль светиться
Одним из самых полезных инструментов для диагностики рака груди является маммография. Но даже она не может дать 100-процентного результата: обследование не способно дать точный ответ, насколько опасна та или иная опухоль.
В результате медики могут записать на ненужные инвазивные процедуры людей с доброкачественными опухолями, а пациентов с серьёзными, но излечимыми видами рака, — нет.
В попытке улучшить методы диагностики опасного заболевания, специалисты Мичиганского университета разрабатывают новый "инструмент": таблетку, заставляющую опухоль светиться под воздействием инфракрасного света.
Чтобы получить более качественное изображение опухоли, учёные создали таблетку, способную доставить флуоресцентную краску прямо в клетки-мишени в ткани груди. После этого медики могут проводить инфракрасное сканирование молочных желёз: краска заставит раковые клетки отражать ИК-излучение.
Описание технологии может показаться простым. Между тем учёные проделали большую работу, чтобы воплотить первоначальную идею в жизнь. Для начала им было необходимо найти правильные молекулы: во-первых, они должны были быть достаточно маленькими и липофильными, чтобы попасть в кровеносную систему, и вместе с тем они должны были быть достаточно большими и водорастворимыми, чтобы проявить себя во время сканирования.
Специалисты нашли "молекулу мечты" в неэффективном препарате, созданном для борьбы с раком. Его действующее вещество успешно связывалось с клетками опухоли, но далее ничего не происходило. Лекарство не уничтожало рак.
Учёные Мичиганского университета изучили потенциал молекулы для своих целей. И в итоге её “способностей” оказалось достаточно для создания нужного им диагностического инструмента. Исследователи заставили молекулу связываться с белками только на поверхности злокачественных раковых клеток, при этом они прикрепили к основной молекуле ещё одну – флуоресцентную.
По итогу они создали таблетку, которую пациенты легко могут проглотить. Позднее медики при помощи ИК-сканирования смогут проверить, светятся ли ткани молочной железы. Испытания на мышах показали, что технология успешно работает.
Кроме того, добавляют разработчики, ИК-сканирование безопасно: оно не несёт риски рентгеновского излучения, как в случае с маммографией.
Исследователи из США также отмечают, что новый метод диагностики является более точным, чем маммография, и, что самое важное, более точен. Тем не менее маммографию не стоит списывать со счетов. Новый инструмент станет дополнительной технологией в диагностике рака груди.
Если медики получат возможность эффективно различать доброкачественные и злокачественные опухоли, то это принесёт пациентам только пользу.
"Мы тратим четыре миллиарда долларов США в год на диагностику и лечение рака, от которого женщины никогда не умрут. Если мы перейдём к молекулярной визуализации, мы увидим, какие опухоли действительно стоит лечить", — говорит ведущий автор исследования Грег Тёрбер (Greg Thurber).
Результаты прорывного исследования, описывающего новый метод диагностики рака молочной железы, представлены в научном издании Molecular Pharmaceutics.
Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не первый раз рассказывают о самых важных технологиях, позволяющих усовершенствовать диагностику рака. В частности, мы сообщали об автоматизированном детекторе рака кожи, особом анализе мочи и таблетке на верёвочке, которая поможет в диагностика рака пищевода.
О других исследованиях и разработках, связанных с диагностикой и лечением рака, читайте в нашей специальной рубрике.
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