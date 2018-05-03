Опять взрывы: в харьковской Балаклее вновь загорелся склад боеприпасов

На территории бывшего склада артиллерийских припасов вблизи Балаклеи под Харьковом при ликвидации остатков неразорвавшихся снарядов загорелась сухая трава, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Facebook.

Личный состав, который занимался разминированием, эвакуирован. К локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

Между тем, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в своем Facebook написал, что пожар сопровождается взрывами.

23 марта 2017 года начали взрываться снаряды на территории 65-го арсенала недалеко от Балаклеи. Тогда погибли два человека. Было разрушено и повреждено 392 объекта, большинство из них – жилые дома.