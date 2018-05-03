Подросток-грабитель, зарезавший студентку, арестован

В четверг Кунцевский суд Москвы заключил под стражу 15-летнего подростка, убившего девушку при ограблении, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря суда Карины Каленовой, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 июня.

Согласно УК РФ, подростку грозит до 10 лет воспитательной колонии. По данным следствия, вину он уже признал.

Как сообщалось, вечером 30 апреля на улице 4-я Новокузьминская во время ограбления юноша зарезал девушку. От полученных травм жертва скончалась на месте.