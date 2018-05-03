Владимир Путин: Россия готова к чемпионату мира по футболу

Президент России Владимир Путин в Сочи объявил, что наша страна практически завершила подготовку к чемпионату мира. Ранее Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино осмотрели сочинский стадион "Фишт" и получили паспорта болельщиков.

В Сочи проходит заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира 2018 года, участие в котором принимают Владимир Путин и Джанни Инфантино. " "Подготовка к чемпионату миру по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точеной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", — заявил Владимир Путин.

Президент призвал власти субъектов федерации, где пройдут матчи чемпионата мира обеспечить комфорт жителей, удобную логистику для гостей и спортсменов, культурную программу, безопасную автодорожную остановку. "В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных СМИ. Отдельно обращаю внимание на своевременное и надежное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков, причем имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, те, которые будут посещать болельщики", — проводит слова Путина канал "Россия 24".

"Успешное проведение мероприятия такого уровня всегда вызывает желание у людей заняться спортом, неравнодушное отношение к общественной жизни страны, стремление быть полезным Яркий пример — Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, где мы сейчас находимся, по завершении которых тысячи детей и взрослых выбрали для себя спорт, активный образ жизни", — заявил глава государства на заседании наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира-2018.